Названа предварительная причина обрушения моста в ХМАО

Ханты-Мансийск, 5 ноября. В результате обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа пострадали семь человек, двое погибли. Власти ХМАО назвали предварительную причину обрушения.

Известно, что трагедия произошла у поселка Каркатеевы. Мост находился в 35 километрах от Нефтеюганска. Во время обрушения на объекте находились кран и «КамАЗ».

«По предварительным данным, обрушение произошло при работе на объекте, производился демонтаж конструкций старого моста… — приводит РИА Новости слова источника в региональном правительстве. — Движение по федеральной трассе не нарушено».

Известно, что в результате чрезвычайного происшествия семь человек пострадали. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, передает RT. Два человека погибли.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила оказать содействие для решения ситуации. Всем пострадавшим в ЧП оказывается необходимая медицинская помощь.