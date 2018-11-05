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В Совфеде ответили депутату Рады на угрозу «оккупации» России

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«Реальность огорчит»: В Совфеде ответили на слова Мосийчука об «оккупации» России

Москва, 5 ноября. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил России повторить «украинскую оккупацию», которая якобы была в 1612 году. Также депутат назвал украинцев «нацией воинов».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков усомнился в достоверности слов Мосийчука, который считает, что в XII веке Москву освобождали не от польских интервентов, а от «украинских казаков».

«Все знают, что в 1612 году значительная часть территории, которая позже стала современной Россией, была оккупирована поляками. На службе у Польши были представители украинского казачества, но я их численность не преувеличивал бы», — заявил Цеков в комментарии RT.

Сенатор отметил, что детальные сведения о национальной принадлежности интервентов можно получить только  при исторических исследованиях. Однако если такие исследования будут все-таки проведены, то «все это огорчит» украинского депутата.

Автор: Софья Куликова
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