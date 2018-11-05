Госсекретарь США назвал страны-исключения из антииранских санкций

Вашингтон, 5 ноября. Вашингтон предоставил временные исключения из иранских санкций для восьми стран, экспортирующих нефть из Ирана. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Исключения для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции», — заявил Помпео.

Напомним, в понедельник вступили в силу санкции США против Ирана. Ограничения направлены не только против Тегерана, но также против зарубежных компаний, которые сотрудничают с республикой.

По словам Помпео, в санкционный список вошли более 600 отдельных лиц и компаний. Госсекретарь также добавил, что якобы США таким образом «поддерживают иранский народ» и заставляют власти «изменит злонамеренное поведение ИРИ».