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Показ «Легенды №17» и «Движения вверх» прошел в столице ЦАР

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Показ «Легенды №17» и «Движения вверх» прошел в столице ЦАР

Банги, 5 ноября. В столице Центральноафриканской Республики состоялся показ двух российских спортивных картин «Легенда №17» и «Движение вверх».

Показ состоялся в доме молодежи четвертого округа Банги. «Легенда 17» и «Движение вверх» шли с субтитрами на французском языке. Первый фильм собрал 180 человек, второй — 250. Во время показов работал суфлер, комментируя самые важные моменты фильма на санго.

Показ «Легенды №17» и «Движения вверх» прошел в столице ЦАР

После просмотра на сцену поднялись директор Дома молодежи, мэр четвертого округа Банги с торжественной речью. После этого было фотографирование и все участники кинопоказа получили памятные подарки. На кинопоказе присутствовало семь крупных новостных агентств, передает Ndjoni Sango.

Автор: Катерина Иванова
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