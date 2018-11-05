Показ «Легенды №17» и «Движения вверх» прошел в столице ЦАР

Банги, 5 ноября. В столице Центральноафриканской Республики состоялся показ двух российских спортивных картин «Легенда №17» и «Движение вверх».

Показ состоялся в доме молодежи четвертого округа Банги. «Легенда 17» и «Движение вверх» шли с субтитрами на французском языке. Первый фильм собрал 180 человек, второй — 250. Во время показов работал суфлер, комментируя самые важные моменты фильма на санго.

После просмотра на сцену поднялись директор Дома молодежи, мэр четвертого округа Банги с торжественной речью. После этого было фотографирование и все участники кинопоказа получили памятные подарки. На кинопоказе присутствовало семь крупных новостных агентств, передает Ndjoni Sango.