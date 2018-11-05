Порошенко поздравили с Днем Панамы, напомнив про оффшоры

Киев, 5 ноября. Депутат от партии «Батькивщина» Сергей Власенко направил на имя президента Украины Петра Порошенко официальное письмо, в котором поздравил его с Днем независимости Панамы.

Народный избранник напомнил о том, что у главы государства, согласно слухам, имеются расположенные в Панаме офшорные компании, которые приносят своему владельцу доход и освобождают от необходимости платить налоги в пользу Украины.

«Примите искренние поздравления с Днем независимости Панамы, благодаря которой у вас есть возможность не платить налоги в украинский бюджет и не возвращать кредиты, таким образом преумножая свои доходы незаконным способом»,— говорится в письме.

Напомним, что украинские СМИ еще в 2016 году писали о пяти офшорных фирмах, которыми пользовалась принадлежащая Порошенко компания «Укрпроминвест».

В конце октября Федеральное агентство новостей сообщало, что Порошенко за год увеличил свое состояние на 10% и попал в шестерку самых богатых украинцев. Его состояние оценивается в 1,1 млрд долларов, а главным активом, приносящим доход, называется фабрика Roshen, от которой он якобы отказался после избрания президентом.

Президент Украины неоднократно подвергался критике со стороны украинской общественности за не слишком скромный образ жизни. СМИ сообщали о том, что в январе глава государства провел восемь дней на Мальдивах и потратил на это не менее 500 тыс. долларов. Для отдыха президент арендовал целый остров на курорте Cheval Blanc и частный самолет Falcon 7X. При этом, как утверждает пресса, все расходы легли на украинский бюджет. Впрочем, сам Порошенко заявлял, что оплатил отдых из собственного кармана.