В Росмолодежи удивились некорретному заявлению свердловской чиновницы о детях

Москва, 5 ноября. Федеральное агентство по делам молодежи сочло заявление директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство молодежи «ничего не должно», крайне некорректным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

«Мы удивлены высказыванием директора департамента молодежной политики Свердловской области относительно отсутствия обязательств государства перед гражданами. Считаем их крайне некорректными», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что государство должно всегда заботиться о гражданах и обеспечивать соблюдение их прав, выполняя социальные обязательства.

В Росмолодежи добавили, что государство прежде всего заинтересовано в росте рождаемости. Говоря о самореализации, многие подразумевают не только карьеру, бизнес и образование, но также и осознанное родительство.

Как сообщает «Газета.ru», ранее олимпийская чемпионка и чиновник Ольга Глацких на встрече с волонтерами заявила, что у молодежи сложилось ошибочное представление о том, что государства им что-то должно. Так Глацких прокомментировала финансирование детских проектов. По словам Глацких, детям должны только их родители, потому что «государство их не просило вас рожать».