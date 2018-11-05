Беспрецедентное давление: США ввели санкции против 700 граждан и компаний Ирана

Вашингтон, 5 ноября. Иран столкнется с финансовой изоляцией и экономическим простоем в результате санкций США. Об этом заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин. США внесли более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана в санкционный список.

Согласно заявлению Минфина США, это самые масштабные единовременные меры, направленные против Тегерана.

Отмечается, что Штаты ввели санкции в отношении финансовых организаций Ирана, в их числе — 14 банков страны. Кроме того, под ограничения попал транспортный сектор Ирана, включая танкерную компанию. Санкции также затронули национальную авиакомпанию страны.

Санкции, введенные в силу 5 ноября, направлены на экспорт иранской нефти. Ранее Вашингтон заявил, что стремится довести поставки иранской нефти до нуля. В заявлении Минфина США также говорится, что ограничения позволят «договориться о всеобъемлющей сделке, которая навсегда предотвратит получение Ираном ядерного оружия, остановит разработку баллистических ракет».

«Беспрецедентное финансовое давление на Иран должно ясно дать понять иранскому режиму, что они будут сталкиваться с растущей финансовой изоляцией и экономической стагнацией до тех пор, пока фундаментально не изменят свое дестабилизирующее поведение», — сказал Стивен Мнучин.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из «ядерного соглашения» по Ирану. Штаты разморозили ранее действовавшие санкции в отношении Тегерана.