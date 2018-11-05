Житель Минска запустил отрезанным пальцем в отказавшего ему в кредите консультанта

Минск, 5 ноября. Житель Минска отрубил себе палец и бросил в сотрудника салона сотовой связи из-за отказа продать ему телефон в рассрочку, сообщили в правоохранительных органах столицы Белоруссии.

40-летний безработный житель Минска пришел в салон сотовой связи, чтобы приобрести телефон в рассрочку. Однако при оформлении документов выяснилось, что у него есть непогашенные финансовые обязательства перед организацией. Потенциальный покупатель погасил их прямо на месте, однако это ему не помогло — служба безопасности продавца не пропустила заявку, отказав мужчине в кредите.

Огорченный минчанин отправился в торговый зал продуктового магазина неподалеку и приобрел там кухонный нож. Затем он отрезал себе фалангу мининца и запустил ей в сотрудника салона сотовой связи.

Мужчину задержали. Он пояснил, что таким образом он отомстил за отказ продать ему телефон. Как оказалось, мужчина с поврежденным мизинцем был по действием наркотиков, передает телеканал «360».