«С такими чиновниками вообще рожать перестанут»: Пушков резко отрегировал на слова Глацких о детях

Москва, 5 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких. Чиновница заявила ранее, что государство не обязано помогать молодежи, поскольку власти не просили их рожать детей.

В Интернете появилась видеозапись со встречи чиновников и молодежи в администрации Кировгорада. В ходе общения с подростками Глацких сделала резонансное заявление.

«Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Государство их не просило вас рожать», — заявила Глацких.

Алексей Пушков считает, что с такими чиновниками в России «вообще рожать перестанут». Слова Глацких могут означать ее личное отношение к молодому поколению, но никак не отношение властей.

«Возможно, этому директору дети — обуза лишняя. Но стране они нужны», — подчеркнул парламентарий.

Позднее Глацких заявила, что ее слова вырвали из контекста. Она пояснила, что фразы об обязательствах государства перед молодежью не было вообще.

Губернатор региона Евгений Кувайшев пообещал пересмотреть запись выступления Глацких и сделать выводы. При этом он отметил, что его позиция не совпадает с мнением Глацких.

Глава региона подчеркнул, что в России заинтересованы в росте рождаемости. Власти проводят последовательную политику, в том числе с помощью программы материнского капитала.