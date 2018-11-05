Фильм про Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» возглавил российский прокат

Москва, 5 ноября. Байопик про лидера Queen Фредди Меркьюри возглавила российский прокат.

За четыре дня картина собрала 245,7 млн рублей, что позволило ей обогнать мультфильм «Смолфут» (153 млн рублей) и «Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин» (107,5 млн рублей).

Фильм рассказывает о жизненном пути легендарной британской рок-группы от ее расцвета до распада и исторического воссоединения на концерте Live Aid, пишет газета «Известия».

Отметим, что успеху картины не помешал даже скандал вокруг фигуры режиссера «Богемской рапсодии» Брайана Сингера («Люди Икс: Дни минувшего будущего»), которого в декабре прошлого года обвинили в изнасиловании 17-летнего подростка. Сам же режиссер все обвинения отрицал.

Лидер группы Queen Фредди Меркьюри скончался в ноябре 1991 года от бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИДа. Певец занимает 18-е место в списке 100 величайших вокалистов всех времен по версии журнала Rolling Stone.