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Фильм про Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» возглавил российский прокат

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Фильм про Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» возглавил российский прокат

Москва, 5 ноября. Байопик про лидера Queen Фредди Меркьюри возглавила российский прокат.

За четыре дня картина собрала 245,7 млн рублей, что позволило ей обогнать мультфильм «Смолфут» (153 млн рублей) и «Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин» (107,5 млн рублей).

Фильм рассказывает о жизненном пути легендарной британской рок-группы от ее расцвета до распада и исторического воссоединения на концерте Live Aid, пишет газета «Известия».

Отметим, что успеху картины не помешал даже скандал вокруг фигуры режиссера «Богемской рапсодии» Брайана Сингера («Люди Икс: Дни минувшего будущего»), которого в декабре прошлого года обвинили в изнасиловании 17-летнего подростка. Сам же режиссер все обвинения отрицал.

Лидер группы Queen Фредди Меркьюри скончался в ноябре 1991 года от бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИДа. Певец занимает 18-е место в списке 100 величайших вокалистов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Автор: Антон Соколов
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