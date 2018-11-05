Советник Порошенко заявил, что Варфоломей не приедет на «объединительный собор» в Киев

Киев, 5 ноября. Патриарх Варфоломей не приедет на «объединительный собор» украинской церкви в Киев. Об этом заявил советник президента страны Петра Порошенко, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

По его словам, присутствовать на соборе православного духовенства, скорее всего, будет один из представителей Константинопольского патриархата. Дата проведения собора пока неизвестна.

«Сейчас все зависит от того, насколько быстро украинские епископы придут к соглашению относительно того, как этот собор будет проводиться», — сказал Павленко в эфире украинского 5 канала.

Отметим, что украинское руководство и неканонические церкви Украины пытаются получить томос об автокефалии от Константинополя. Однако томос может получить только предстоятель «объединенной церкви», которого должны избрать на соборе православных церквей на Украине. Каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Напомним, в сентябре патриарх Константинополя Варфоломей назначил экзархов в Киев в рамках «подготовки к автокефалии» украинской церкви. В РПЦ предупреждали о трагических последствиях этого шага. Несмотря на это, Константинополь отменил действие акта XVII века о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В РПЦ решение назвали «канонически ничтожным», так как оно противоречит всем нормам церковного строя. Русская православная церковь также разорвала евхаристическое общение с Константинополем.