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ФАН публикует видео с места обрушения моста в ХМАО

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ФАН публикует видео с места обрушения моста в ХМАО

Ханты-Мансийск, 5 ноября. Федеральное агентство новостей публикует видео с места обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

По последним данным, в результате обрушения моста семь человек пострадали, двое погибли. На месте работают все экстренные службы. Продолжается поиск возможных пострадавших или погибших.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места трагедии. По некоторым данным, в момент чрезвычайного происшествия на объекте находились кран и «КамАЗ».

Автор: Катерина Иванова
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