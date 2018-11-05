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Осужденный за связи с мафией захватил заложников в почтовом отделении в Италии

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Осужденный за связи с мафией захватил заложников в почтовом отделении в Италии

Рим, 5 ноября. Приговоренный к 19 годам заключения за связи с мафией преступник захватил в заложники пятерых сотрудников почтового отделения в городе Пьеве-Модолена, об этом сообщает агентство ANSA.

Осужденный за связи с мафией захватил заложников в почтовом отделении в Италии

В понедельник 55-летний Франческо Амато ворвался в отделение с ножом в руках и пригрозил всех убить, однако после выпустил семерых клиентов, а затем еще одну сотрудницу. Амато требует встречи с министром обороны Италии Элизабеттой Трента и главой МВД Маттео Салвини.

Осужденный за связи с мафией захватил заложников в почтовом отделении в Италии

В заложниках у Амато остаются четыре сотрудницы почты. Сотрудники правоохранительных органов окружили здание со всех сторон, на месте работают специальные подразделения.

Мужчина был арестован в 2015 году по делу под названием «Аэмилия». Его обвиняют в причастности к деятельности итальянской мафии. Суд приговорил его к 19 годам заключения, однако Амато удалось скрыться от правоохранителей.

Автор: Софья Куликова
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