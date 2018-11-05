«Дядька Томос пришел»: колокола Киево-Печерской лавры начали вызванивать гимн Украины

Киев, 5 ноября. Колокольня Киево-Печерской лавры вызвонила мелодию украинского гимна вместо церковных мелодий. Об этом сообщили жители Киева в Facebook.

«А что стряслось? На колокольне Киево-Печерской лавры только что вызвонили гимн Украины», — пишет журналистка Валентина Быкова.

В Сети по-разному отреагировали на такое новшество святыни. Появились предположения, что поводом для перемен могло послужить возможное предоставление Украине томоса об автокефальной церкви.

«Дядька Томос пришел», — шутят комментаторы. «Церковный майдан?» — удивляются пользователи. «Это они на всякий случай, чтоб их не трогали», — пишут пользователи.

Киево-Печерская лавра находится под покровительством канонической Украинской православной церкви, однако раскольники в лице главы непризнанной украинской церкви Филарета призывают настоятелей «сделать правильный выбор», тем самым намекая на силовой захват святыни.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел назвал Константинополь и киевские власти «силами ада». По словам настоятеля, в адрес священослужителей поступают угрозы от украинских националистов. При этом митрополит заявил, что несмотря на все притеснения, монахи останутся верны Московскому патриархату.

Напомним, Константинополь намерен предоставить раскольнической структуре на Украине автокефалию. Синод РПЦ обвинил Константинопольского патриарха Варфоломея в раскольничестве, а решение о предоставлении томоса назвал неканоническим. Кроме того, от общения с раскольниками отказался и Святой престол Ватикана.