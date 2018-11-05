Фетисов назвал глупостью запрет спортсменам избираться в Госдуму

Москва, 5 ноября. Депутат Государственной думы России, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал глупостью идею лишить спортсменов права избираться депутатами.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что спортсмены-парламентарии не приняли «ни одного нормального закона». Тихонов предложил запретить избирать в нижнюю палату парламента по партийным спискам «спортсменов-олимпийцев».

Фетисов отметил, что спортсмен ничем не отличается от любого другого гражданина России. По словам парламентария, есть разные депутаты: активные и неактивные, полезные и бесполезные. Однако, подчеркнул Фетисов, все зависит от гражданской позиции.