Фетисов назвал глупостью запрет спортсменам избираться в Госдуму
Москва, 5 ноября. Депутат Государственной думы России, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал глупостью идею лишить спортсменов права избираться депутатами.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что спортсмены-парламентарии не приняли «ни одного нормального закона». Тихонов предложил запретить избирать в нижнюю палату парламента по партийным спискам «спортсменов-олимпийцев».
Фетисов отметил, что спортсмен ничем не отличается от любого другого гражданина России. По словам парламентария, есть разные депутаты: активные и неактивные, полезные и бесполезные. Однако, подчеркнул Фетисов, все зависит от гражданской позиции.
«Кто ему может запретить, тем более законом? Это глупость какая-то», — цитирует «Говорит Москва» Фетисова.