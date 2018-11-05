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Спасшая приют для животных студентка из Адыгеи призналась, что копила деньги на машину

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Спасшая приют для животных студентка из Адыгеи призналась, что копила деньги на машину

Майкоп, 5 ноября. Студентка из Адыгеи Полина Попова, которая погасила долг приюта для животных и спасла его от закрытия, призналась, что копила деньги несколько лет, чтобы купить машину.

«Я вообще-то собирала на машину. Часть денег отложила со своей университетской стипендии, еще часть — с зарплаты, я ведь давно подрабатываю. Плюс деньги, которые мне дарили на дни рождения. Вот и насобирала такую сумму», — отметила она.

Решение помочь приюту пришло спонтанно. Полина нашла на улице раненого котенка и решила отдать его в специальное заведение для уличных животных, однако там заявили, что не могут принимать новых «постояльцев» из-за долга перед ветклиникой в 340 тыс. рублей. У приюта попросту не было денег, чтобы продолжать работу. Оставить котенка у себя Полина тоже не могла, поскольку у нее дома уже жили две кошки. Тогда она решила помочь заведению финансово и погасить долг. Родители студентки поддержали решение своей дочери, несмотря на внушительную сумму оплаченного ею долга, пишет KP.ru.

Федеральное агентство новостей уже писало о Полине Поповой. Руководство приюта выразило благодарность «девушке с добрым сердцем».

Автор: Алексей Громов
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