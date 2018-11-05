Два человека погибли при обрушении моста в ХМАО

Ханты-Мансийск, 5 ноября. Два человека погибли при обрушении моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По уточненной информации, во время обрушения моста у поселка Каркатеевы пострадали пять человек. Как сообщают источники ФАН, два человека погибли.

На данный момент под завалами продолжаются поиски возможных пострадавших. На месте трагедии работают все службы. Число погибших и пострадавших может измениться.

Ранее стало известно об обрушении моста в Нефтеюганском районе. Отмечалось, что в момент чрезвычайного происшествия на нем находились кран и «КамАЗ».