Россия возглавила рейтинг сильнейших армий Европы по версии Business Insider

Нью-Йорк, 5 ноября. Россия возглавила рейтинг сильнейших армий Европы, составленный аналитиками одного из ведущих мировых новостных порталов Business Insider. Список ранжировался учетом таких характеристик, как география, логистика, природные и промышленные ресурсы, разнообразие и численность вооружения и техники, численность личного состава.

Оборонный бюджет России издание оценило в 47 миллиардов долларов. Численность личного состава армии страны, по подсчетам аналитиков, составляет более 3,5 миллиона человек.

Второе место, после России, заняла Франция. Третья строчка рейтинга досталась Великобритании.

Украина заняла в рейтинге 10 место. По данным издания, военный бюджет страны составляет 4,8 миллиарда долларов. Численность личного состава составляет около 1,1 миллиона человек.

Отметим, в России в 2018 году прошли масштабные маневры «Восток — 2018» . Учения прошли с 11 по 17 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, к проведению маневров были привлечены министерства, ведомства и органы государственной власти 20 регионов страны. Учения прошли под наблюдением 87 наблюдателей из 59 стран мира.

Напомним, что 25 октября в Норвегии стартовали маневры НАТО «Единый трезубец» (Trident Juncture). Стратегические учения Североатлантического альянса названы крупнейшими с 2002 года. Россия выразила обеспокоенность наращением сил НАТО в непосредственной близости от своих границ. По словам Шойгу, НАТО в последние недели увеличила число военнослужащих, задействованных на учениях в Норвегии. На учениях «Единый трезубец — 2018» Североатлантический альянс задействовал 50 тысяч военнослужащих, 120 самолетов, 60 кораблей и более 10 тысяч единиц вооружения и военной техники.