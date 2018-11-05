Самый юный кавалер: как Женя Табаков ценой собственной жизни спас сестру

В ноябре 2008 года в подмосковном Ногинске-9 трагически погиб Евгений Табаков, самый молодой кавалер ордена Мужества в Российской Федерации. Ценой собственной жизни мальчик спас старшую сестру от насильника.

Напомним, трагические события произошли 28 ноября 2008 года. В тот день Женя и его старшая сестра Яна находились дома вдвоем. В какой-то момент в дверь позвонил неизвестный мужчина и, представившись почтальоном, сообщил, что принес заказное письмо для родителей. Узнав, что их нет, незнакомец ушел, однако спустя какое-то время вернулся и попросил девочку расписаться за мать. Внешний вид мужчины не вызывал у детей подозрений, поэтому они разрешили «почтальону» пройти.

После того, как насильник попал в квартиру, он достал нож и потребовал от Яны, чтобы она показала, где родители хранят деньги и драгоценности. Девочка таких подробностей не знала, и неизвестный отправил Женю искать вещи, а сам решил уединиться с несовершеннолетней в ванной комнате. Там же он стал срывать с девочки одежду.

Почувствовав неладное, Женя схватил на кухне столовый нож и попробовал спасти сестру от насильника. Мальчик нанес ему удар в район поясницы, однако из-за одежды и недостатка сил нож зашел в тело преступника только на пару сантиметров. Тем не менее это возымело эффект — Яне удалось вырваться и выбежать из квартиры. В это время разозленный «почтальон» бросился на Женю и восемь раз ударил его ножом в спину.

Девочка же начала звать соседей на помощь, а нападавший сумел скрыться. Спустя какое-то время приехали сотрудники милиции и, увидев окровавленного ребенка, отвезли его в ближайшую больницу. Там за жизнь героя боролись врачи, однако шансов на спасение Жени маньяк не оставил.

Сразу же после нападения в Ногинском районе был объявлен план «Перехват», однако сразу задержать преступника не удалось. Была объявлена ориентировка и составлен фоторобот нападавшего. На следующий день подполковник Космических войск России Александр Куренков на собственной даче обнаружил мужчину, в котором и опознал разыскиваемого. Офицер задержал преступника и передал его правоохранительным органам. Маньяком оказался ранее судимый за убийство и грабеж безработный житель Астрахани Сергей Кияшко, который жил в этом же поселке у своей родни.

20 января 2009 года за героизм и самоотверженность, проявленные во время исполнения гражданского долга, Женя Табаков был посмертно награжден орденом Мужества. Таким образом, мальчик стал самым юным кавалером этого ордена. Он также стал самым молодым гражданином России, удостоенным государственной награды.

В этом же году, в июле, следствие по делу об убийстве мальчика было завершено, однако суд так и не состоялся. Буквально за несколько минут до начала слушаний Кияшко был найден мертвым в своей одиночной камере. Как позже стало известно, он совершил самоубийство.

Сегодня мама Жени, Галина Табакова, рассказывает, что 28 ноября 2008 года ее жизнь была практически разрушена, однако «время лечит, и спустя почти десятилетие те события воспринимаются уже не с такой болью».

«Конечно, боль осталась, она никогда не уйдет, но это уже не такое шоковое состояние, как раньше. Помогает и то, что родился сын Коля. Я рада, что о Жене помнят, не забывают. Временами звонят журналисты, что-то спрашивают, уточняют», — говорит Галина Табакова.

При этом собеседница Федерального агентства новостей уверена: Женя совершил свой подвиг «из-за чувства настоящей ответственности за жизнь сестры».

«Я же работала, и Яна сидела вместе с ним. Он вступился из-за того, что у них с Яной была очень плотная связь. Во-вторых, я уже говорила, что накануне трагедии Женя, когда мы с ним гуляли, спрашивал, сможет ли побороть взрослого мужчину. Я ему тогда отвечала, что не сможет, что будут разные весовые категории. Был вот такой разговор. Но в итоге он смог, он защитил, и так должен поступать каждый», — заключила мама героя.

После трагедии в честь Жени Табакова была названа школа №83, в которой учился мальчик. Более того, руководство учебного заведения приняло решение внести его имя в списки учащихся навечно, а в вестибюле была заложена мемориальная доска. В 2013 году во дворе этой же школы была установлена скульптура маленького мальчика, который одной рукой прикрывает белую голубку от черного коршуна. Автор мемориала — заслуженный художник России Александр Рожников.