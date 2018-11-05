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Экономика

Медведев объяснил, почему России невыгодны максимальные цены на нефть

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Медведев объяснил, почему России невыгодны максимальные цены на нефть

Москва, 5 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что мировые цены на нефть достигли приемлемого для России уровня. Максимальные цены на нефть никогда не были выгодны РФ.

По словам Медведева, Россия заинтересована в «разумных» ценах на «черное золото». На данный момент стоимость нефти достигла необходимого РФ уровня.

«В настоящий момент цены выровнялись, и мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы цены были максимально высокими: это грозит остановкой развития экономики», — заявил глава российского правительства в ходе онлайн-конференции с Шанхайской медиагруппой.

Медведев подчеркнул, что прежде российская экономика уже столкнулась с понижением цены на нефть, которая является важнейшей частью российской экономики.

Также глава кабмина добавил, что фактором развития в экономики РФ в последние годы стали санкции. Благодаря имеющимся ограничениям Россия нашла источник собственного развития. Так, в последние годы сельское хозяйство в стране стало развиваться «ударными темпами».

Автор: Софья Куликова
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