Европа пострадает прежде всего: в Совфеде прокомментировали санкции США против Ирана

Москва, 5 ноября. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран продолжит продавать нефть, несмотря на введение в силу санкций США. Этот говорит о том, что все послабления в отношениях стран позади, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Штаты снова вернули санкции против Ирана, усилив их. При этом Вашингтон выделил восемь стран, которые все еще могут заключать нефтяные сделки с Тегераном. По мнению Джабарова, это сделано, чтобы не ухудшать отношения США с данными государствами.

Сенатор отметил, что у Ирана все же появятся новые трудности в международных торговых отношениях.

«Европа прежде всего от этих трудностей пострадает. Все контракты с европейскими странами, по сути, становятся неработоспособными», — сказал Джабаров в комментарии RT.

Однако за десятилетия, проведенные под действием американских санкций, Иран научился обходить ограничения. Джабаров отметил: заявление Роухани свидетельствует о том, что у Ирана есть рычаги, которые можно задействовать и в данной ситуации.

Напомним, пакет американских санкций против Ирана вступил в силу 5 ноября. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе Штатов из «ядерного соглашения» по Ирану и разморозке санкций.