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Британия сожалеет в связи с введением санкций против Ирана

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Британия сожалеет в связи с введением санкций против Ирана

Лондон, 5 ноября. Власти Великобритании сожалеют о решении США ввести санкции против Ирана. Об этом в понедельник заявил официальный представитель премьер-министра страны Терезы Мэй.

«Мы сожалеем об изменении позиции США по поводу санкций. Мы продолжим верить в то, что иранская ядерная сделка сделает мир более безопасным, и наша позиция остается неизменной, пока Иран продолжает выполнять свои обязательства по сделке», — отметил он.

По его словам, Лондон продолжает расширять торговые связи с Ираном и поощрять контакты британских бизнесменов с Тегераном, пишет Reuters.

Напомним, что 5 ноября вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Ограничения направлены в первую очередь против нефтяной активности Тегерана, но также затрагивают и банковскую сферу, судостроение, морские перевозки и еще ряд отраслей. В Вашингтоне отметили, что второй этап санкций может касаться зарубежных компаний, которые сотрудничают с Тегераном.

Это стало следствием одностороннего выхода США из иранской ядерной сделки, которая была подписана бывшим президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой.

Как заявил в понедельник президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, страна продолжит продавать нефть, несмотря на американские санкции, пишет газета «Известия».

 

Автор: Антон Соколов
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