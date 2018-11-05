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Сирия: трое детей погибли в Дейр-эз-Зоре при атаке ВВС коалиции

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Сирия: трое детей погибли в Дейр-эз-Зоре при атаке ВВС коалиции

Дамаск, 5 ноября. Трое детей из провинции Дейр-эз-Зор погибли при атаке самолетов ВВС международной коалиции под руководством США.

Как передает местное агентство SANA, самолеты международной коалиции нанесли удары по населенному Эш-Шаафа, расположенному в Дейр-эз-Зоре. В результате авианападения погибли трое детей.

Сирия: трое детей погибли в Дейр-эз-Зоре при атаке ВВС коалиции

Это не первый случай, когда во время операции американской коалиции погибают мирные жители. Несмотря на то, что, по заявлению представителей коалиции, они борются в Сирии с террористами, атаки нередко приходятся на мирные поселки. Кроме того, стоит отметить, ни США, ни другая страна-участник коалиции не получили одобрения со стороны Дамаска в своих действиях.

Автор: Катерина Иванова
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