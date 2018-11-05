В Госдуме предложили продемонстрировать РЭБ в ответ на учения ВСУ у границ Крыма

Москва, 5 ноября. В ответ на заявления Киева о проведении военных учений украинской армии у границ Крыма необходимо продемонстрировать российские системы постановки помех и радиоэлектронной борьбы, об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Уверен, что будет абсолютно правильным шагом на все украинские заявления о проведении ракетных учений вблизи Крыма — продемонстрировать, что такое постановка помех и радиоэлектронная борьба для защиты российских воздушных границ», — заявил парламентарий в комментарии РИА Новости.

По словам Бальбека, вопрос безопасности российских границ заставляет продумать меры по защите Крыма на время проведения учений ВСУ вблизи границ РФ. Депутат считает, что действие российских РЭБ быстро «собьет спесь» украинских милитаристов, которые кричат о вторжении в Россию. Провальные стрельбы заставят ВСУ переместиться подальше от российских границ, чтобы не выглядеть посмешищем.

Напомним, ВСУ проводили ракетные стрельбы в приграничной зоне в Херсонской области с 1 по 4 ноября. Глава СНБО Александр Турчинов заявил, что якобы учения были предназначены для отработки систем ПВО.