Samsung намекнула на скорую премьеру гибкого смартфона Galaxy F

Сеул, 5 ноября. Южнокорейская компания Samsung намекнула на скорую премьеру первого складного смартфона Galaxy F.

Предполагается, что новинка будет представлена 7 ноября на конференции для разработчиков в Сан-Франциско. В компании намекнули на скорую премьеру Galaxy F, разместив на аватарке официальной страницы Samsung Mobile в Twitter картинку, изображающую согнутый пополам логотип.

По некоторым данным, новый смартфон будет оснащен 7,29-дюймовым Super AMOLED-дисплеем. Размер его экрана составит 4,58 дюйма, а емкость аккумулятора — 3000 мАч.

Как сообщают источники, в конструкции, вероятно, самого гибкого смартфона будет использоваться специальный шарнир, который позволит двум частям экрана касаться друг друга.

Предполагается, что массовое производство новинки Samsung Galaxy F начнется уже в этом месяце. Стоимость гибкого гаджета составит порядка 1500 – 2000 долларов.