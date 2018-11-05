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В Госдуме оценили стихотворение Шнура о групповом изнасиловании в Уфе

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В Госдуме оценили стихотворение Шнура о групповом изнасиловании в Уфе

Москва, 5 ноября. В Государственной думе России отреагировали на стихотворение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, которое посвящено делу об изнасиловании дознавателя в Уфе.

Ранее Шнур опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram стихотворение о групповом изнасиловании дознавателя полицейскими в Уфе. «Известия» отметили, что, по мнению Шнура, насильники — «чисто звери». В стихотворении музыканта утверждается, что раскрытие этого дела не изменит ситуацию в правоохранительных органах, передает «Газета.ру».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко отметила, что реакция Шнура «абсолютно правильная», но с его выводами она не согласна, сообщило РИА Новости.

«Люди все время работают с насилием, а значит, первые подвергаются заражению в ситуации вседозволенности и насилия, но спрашивать с них нужно строго. Я думаю, так и будет», — высказала мнение паралментарий.

Напомним, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель стала жертвой изнасилования. Подозреваются трое бывших сотрудников МВД, которые после публикаций сообщений были уволены из правоохранительных органов — «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции».

Автор: Дарья Смолина
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