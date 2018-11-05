Меркель рассорила Тимошенко с депутатами Рады

Киев, 5 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель и вопрос соблюдения минских соглашений рассорили депутатов Верховной рады.



Глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов, выступая с трибуны, обвинил лидера партии Юлию Тимошенко в том, что она проявила политику двойных стандартов. По словам парламентария, обычно Тимошенко критикует «Минск — 2», однако во время встречи с Меркель она открыто поддержала комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе и признала их пользу.

Тимошенко, взяв ответное слово, заявила, что не встречалась с Меркель, а минские соглашения по-прежнему считает бесполезным.

«Я хочу категорически опровергнуть какие-либо утверждения о встрече с канцлером Ангелой Меркель. Мы четко занимаем позицию: минские договоренности не являются эффективными для Украины, и они не приводят к миру», — цитирует депутата «ПолитНавигатор».

Напомним, что на прошлой неделе Меркель посетила Киев и встретилась с президентом Украины Петром Порошенко. Несмотря на то, что лидер ФРГ, как и прежде, выразил поддержку Украине, далеко не все в Киеве остались довольны этой встречей.

Так, например, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский обратил внимание на то, что никто из украинских политиков так и не поднял вопрос о «Северном потоке — 2». А между тем этот вопрос является первостепенным для украинского государства. В случае строительства газопровода, который напрямую соединит Россию и Германию, потребность в украинском транзите российского газа отпадет, и Киев понесет огромные убытки.