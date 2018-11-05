Причиной крушения Boeing-737 в Индонезии могла стать неисправность указателя скорости

Джакарта, 5 ноября. Расшифровка одного из двух «черных ящиков» показала, что у Boeing-737 авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в Яванском море, был неисправен указатель воздушной скорости. Об этом сообщил глава национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Танджоно.

По словам Танджоно, информация, полученная при расшифровке одного из «черных ящиков» подтвердила, что у самолета были некорректные данные о скорости и высоте на протяжении последних четырех полетов. Власти Индонезии попросили компанию Boeing принять меры для предотвращения подобных проблем у других самолетов.

«Мы совместно с транспортными властями США и Boeing разрабатываем детальные проверки, касающиеся воздушного указателя скорости», — приводил слова чиновника Reuters.

Напомним, самолет Boeing-737 вылетел из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, на 13-й минуте полета лайнер рухнул у западного побережья Явы. На борту находились 189 человек, все они погибли. Лайнер был произведен в 2018 году и эксплуатировался с августа.