Дорога с двусторонним движением: Соловьев отреагировал на слова чиновницы о молодежи и государстве

Молодежь должна самостоятельно искать возможности для развития, а не надеяться в этом вопросе на государство. Такое заявление сделала директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких во время встречи с волонтерами молодежных объединений в администрации Кировграда.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать», — подчеркнула чиновница.

При этом Глацких добавила, что властям на местах весьма непросто заниматься организацией различных мероприятий и финансировать проекты, так как «государственные муниципальные службы работают за трехкопеечные зарплаты». Именно по этой причине желающие развития дети должны «совмещать возможности, которые дает государство, и возможности, которые вы изыскиваете либо сами, либо совместно с родителями».

Стоит отметить, что высказывание чиновницы тут же вызвало широкий общественный резонанс. Так, пользователи видеохостинга YouTube, где опубликована видеозапись с выступлением Глацких, остались весьма недовольны.

«Государство не просило рожать? Государство просит рожать и все для этого делает. Вы что-то путаете», — пишет Елена Аманова. «Неумна, по ходу. За фразу, что государство не просило ваших родителей вас рожать, надо убирать таких персонажей из власти и их представителей», — согласился с Амановой пользователь Александр Богданов. «Пусть освобождает место и обновляет резюме. Зачем нужны такие люди во власти? Таких «эффективных менеджеров» можно только за кассу в столовке ставить», — написала Нонна Мордукова.

На спорное заявление также отреагировал губернатор области Евгений Куйвашев, который сообщил, что считает высказывание подчиненной некорректным. Он же пообещал разобраться в ситуации.

Такого же мнения придерживается и известный российский телеведущий, писатель и журналист Владимир Соловьев. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он отметил, что «был такой президент США Джон Кеннеди, который говорил: «Не спрашивай государство, что оно может сделать для тебя — спроси, что ты можешь сделать для государства».

«Что должно государство подрастающему поколению? Создать условия для получения образования, медицины и т. д. Бесспорно, это так. А что должна молодежь государству? Ведь это дорога с двусторонним движением. И вот это необходимо очень четко понимать, что есть взаимные обязательства, и они прописаны в документе, называется он «Права и обязанности». Поэтому это не категория «должно» или «не должно», а категория прав и обязанностей. Поэтому если молодежь нечто требует от государства, она должна понимать, что вместе с правами приходят и обязанности», — напоминает собеседник ФАН.

Соловьев также подчеркивает, что все права и обязанности прописаны в Конституции. Поэтому для начала стоит понять, что конкретно хотела сказать чиновница.

«Конечно, можно сейчас распять эту чиновницу и кричать, что она неправа. Я понимаю, у нас сейчас модно чиновников винить во всех бедах. Но то, что и родители должны развивать своих детей, также не вызывает ни малейшего сомнения. И действительно, решение о рождении детей также принимали родители. Нужно помнить, что государство и так помогает, вводя материнский капитал и разнообразные дополнительные системы стимулирования рождения. Но здесь опять-таки четко понимать права и обязанности. А то получается, что государство нам всем должно, а государство — это кто? У государства откуда деньги? Поэтому не так все линейно», — говорит телеведущий.

Политический аналитик пояснил, что всем без исключения чиновникам необходимо научиться корректно высказывать свои идеи.

«Это так же важно, как для нас, журналистов, не выдергивать из контекста разнообразные фразы. Поэтому интересно было бы посмотреть на тот диалог, который предшествовал этому эмоциональному заявлению», — заявляет Владимир Соловьев.

Напомним, Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. Главой департамента молодежной политики Свердловской области она стала в 2016 году.