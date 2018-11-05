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Постпред РФ назвал решение США о санкциях против Ирана вздорным и опасным

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Постпред РФ назвал решение США о санкциях против Ирана вздорным и опасным

Вена, 5 ноября. Решение США ввести санкции против Ирана вздорное и имеет опасные последствия, поскольку подрывает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Принятое Соединенными Штатами решение является вздорным и очень опасным по своим последствиям, поскольку торпедирует важнейшее международное соглашение, одобренное Советом безопасности ООН», — заявил Ульянов в комментарии РИА Новости.

Напомним, в понедельник в силу вступили санкции США против Ирана. Ограничения направлены в первую очередь против нефтяной активности Тегерана, но также затрагивают и банковскую сферу, судостроение, морские перевозки и еще ряд отраслей. В Вашингтоне отметили, что второй этап санкций может касаться зарубежных компаний, которые сотрудничают с Тегераном.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что якобы США таким образом «поддерживают иранский народ» и заставляют власти «изменит злонамеренное поведение ИРИ».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции США против Ирана призваны уничтожить конкуренцию на рынке, но в конечном счете пострадает американская экономика.

Автор: Софья Куликова
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