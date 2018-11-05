Казахстанский клуб «Кайрат» объявил об уходе Аршавина

Алма-Ата, 5 ноября. Футбольный клуб «Кайрат» анонсировал уход Андрея Аршавина из своего состава. Футболист попрощается казахстанскими болельщиками желто-черных в матче с карагандинским «Шахтером» 11 ноября.

«Клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алма-атинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы», — говорится в сообщении на официальном сайте ФК «Кайрат».

Аршавин провел в составе казахстанского клуба три сезона. На его счету более 100 матчей за «Кайрат», в которых футболист забил 30 голов и отдал 37 результативных передач.

Матч с карагандинским клубом «Шахтер» состоится 11 ноября в 15.00 на центральном стадионе Алма-Аты.