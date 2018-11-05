ВСУ подвозят боеприпасы к линии фронта в Донбассе — ЛНР

Луганск, 5 ноября. Украинские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель Народной милиции ДНР Андрей Марочко.

Луганск сообщил ранее о шести обстрелах за сутки со стороны ВСУ. По данным разведки ЛНР, 20 октября в район населенного пункта Счастье прибыло пять грузовиков с боеприпасами.

Киевские силовики не прекращают обстрелы территории Донбасса, нарушая договоренности. Напомним, что в 2014 году Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР, не признавших новую власть на Украине легитимной.

По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали 10 тысяч человек. Урегулированием ситуации занимаются на площадке для переговоров в Минске, на уровне лидеров стран «нормандского формата».