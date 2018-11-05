В Белоруссии поймали банду контрабандистов, возивших санкционные товары в Россию

Минск, 5 ноября. Правоохранительные органы Белоруссии обезвредили преступную группировку, которая ввозила санкционные товары в Россию в обход эмбарго. Об этом в понедельник сообщил Комитет госконтроля Белоруссии.

Отмечается, что преступники на протяжении двух лет продавали в России фрукты и овощи, купленные на Украине и в Белоруссии. Чтобы скрыть факт контрабанды, они оформляли все сделки через подставные фирмы.Таким образом, за два года им удалось выручить около 140 тыс. долларов.

В КГК добавили, что в состав преступной группы входили россияне и украинцы. Руководил этой деятельностью 32-летний гражданин Украины. Он уже задержан и арестован.

Напомним, что российские власти в 2014 году ввели продуктовое эмбарго, которое запрещает ввоз продовольствия из стран, вводивших против Москвы санкции. В частности, под запрет попала продукция из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза.