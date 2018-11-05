«Клевета!»: свердловская чиновница открестилась от своих высказываний о ненужности молодежи

Екатеринбург, 5 ноября. Глава свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких прокомментировала опубликованное в Сети видео, на котором она заявляет, что государство ничего не должно молодежи.

В Сети набирает популярность видео со встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. Чиновница делает заявление, что у молодых людей ошибочно складывается представление, что государство им что-то должно. Она поясняет, что власти не просили родителей их рожать, поэтому весь спрос должен быть направлен на семьи.

Чиновница призналась, что видео не видела, однако такого она на встрече с волонтерами не говорила.

«Клевета. Такой фразы в принципе не было, — приводит ее слова телеканал «360». — Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы».

Она отметила, что отвечала на вопрос из зала, который был посвящен программе и проектам для молодежи.

«Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи и государство — лишь помощник в этом вопросе», — оправдалась Глацких.

«Мы говорили про ценности воспитания молодежи внутри семьи, — приводит слова чиновницы KP.Ru. — Вот о чем была суть разговора. Здесь государство не может в каждую семью посадить наставников и участвовать в воспитании наравне с родителями».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже пообещал разобраться в вопросе. Он уточнил, что намерен просмотреть полную запись встречи.