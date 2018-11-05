«Оккупация ядерной державы — это круто»: в Сети высмеяли пригрозившего России украинского депутата

Москва, 5 ноября. В Сети высмеяли слова депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, который пригрозил России «новой оккупацией».

Ранее украинский депутат высказал свою версию событий 1612 года. По его словам, Москву освободили от войска, которое на две трети состояло из «украинских казаков». Мосийчук заявил, что история повторяется, и России «следует ждать новую украинскую оккупацию».

«Мы уже идем, вы разбудили нацию воинов, и теперь ее может успокоить только оккупация Московии и разрушение Кремля», — написал политик в Facebook.

Высказывание украинского депутата вызвали бурную реакцию у интернет-пользователей. Комментаторы сочли слова Мосийчука очередным «анекдотом». Кроме того, пользователи усомнились, насколько украинский депутат может «здраво мыслить».

«Пожалуй, оккупировка еще не выросла», — добавил пользователь.

«Кто им мозг оккупировал?» — поинтересовался комментатор.

«Ума не хватит оккупировать», — констатировал пользователь.

Пользователи усомнились в знаниях истории Мосийчука и поинтересовались, когда была «старая оккупация».

«А старая когда была?» — полюбопытствовал пользователь.

А старая когда была? — щука ФСО (@shchukaFSO) November 4, 2018

«Так, я его то не понял… Россия может требовать репарации и контрибуции за прежнюю оккупацию?» — поинтересовался пользователь.

Так, я его то не понял... Россия может требовать репарации и контрибуции за прежнюю оккупацию? — Каширский Александр (@aviator1979avia) November 4, 2018

«Оккупация ядерной державы — это круто. Больной на всю голову», — подчеркнул комментатор.