Константинопольский патриарх дал совет РПЦ по украинскому вопросу

Москва, 5 ноября. Константинопольский патриарх Варфоломей посоветовал Русской православной церкви (РПЦ) признать право украинского народа на автокефалию.

Варфоломей констатировал, что украинский вопрос стал причиной столкновения братских церквей. Он заявил, что РПЦ трудно понять, как Вселенский патриархат, освободив «много народов на Балканах», признал их право на церковную независимость и автокефалию.

«Москве следовало бы признать, что украинский народ, который она способом не православным получила на несколько столетий в свою юрисдикцию, или точнее в управление, что этот почти пятидесятимиллионный народ имеет право на церковную независимость, на автокефалию», — заявил он.

Напомним, из-за решения Константинополя начать предоставление Украине автокефалии РПЦ заявила в середине октября о прекращении общения с Константинопольским патриархатом. Киев рассчитывает до конца этого года получить от Константинополя автокефалию.