НАТО проведет встречу на уровне МИД в начале декабря

Брюссель, 5 ноября. Страны-члены НАТО планируют провести встречу в Брюсселе 4-5 декабря на уровне министров иностранных дел. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба альянса.

«Заседания будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга», — говорится в сообщении.

Тема встречи пока что не уточняется. Напомним, что на прошлой неделе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, которое было посвящено вопросам соблюдения ДРСМД, ситуации на Украине, в Афганистане, а также гибридным вызовам.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.