Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

НАТО проведет встречу на уровне МИД в начале декабря

311
0 Оставить комментарий

НАТО проведет встречу на уровне МИД в начале декабря

Брюссель, 5 ноября. Страны-члены НАТО планируют провести встречу в Брюсселе 4-5 декабря на уровне министров иностранных дел. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба альянса.

«Заседания будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга», — говорится в сообщении.

Тема встречи пока что не уточняется. Напомним, что на прошлой неделе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, которое было посвящено вопросам соблюдения ДРСМД, ситуации на Украине, в Афганистане, а также гибридным вызовам.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.