Киев, 5 ноября. Глава украинского парламента Андрей Парубий, прославившийся своей любовью к Адольфу Гитлеру, рассказал о божественной помощи Украине. Об этом спикер сообщил в ходе выступления в Верховной раде.

Парубий напомнил, что президент Украины Петр Порошенко во время визита в Турцию провел встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем. В ходе встречи стороны заключили соглашение о сотрудничестве. Спикер заявил, что соглашение является гарантией предоставления Украине автокефалии.

«Договор позволяет мне быть уверенным в том, что уже в этом месяце состоится всеукраинский объединительный собор. Убежден, что уже ничто не остановит нас. Нам помогает Бог», — заявил спикер украинского парламента.

Кроме того, спикер поблагодарил вселенского патриарха за то, что он «оберегает Украину».

В РПЦ заявили, что соглашение Варфоломея и Порошенко не имеет ничего общего с церковными канонами и лежит исключительно в политической плоскости. Константинопольский патриарх таким образом выполняет западный заказ по расчленению РПЦ, а для президента Украины предоставление Киеву томоса – единственная возможность сохранить пост главы государства на выборах, которые пройдут весной 2019 года.

Напомним, Константинополь намерен предоставить раскольнической структуре на Украине автокефалию. В Москве патриарха Варфоломея обвинили в раскольничестве. Синод РПЦ заявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом. Также поддерживать отношения с украинской структурой отказался и Ватикан.