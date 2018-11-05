«Это непросто»: Медведев рассказал китайцам о выборе галстука, жене и диете

Шанхай, 5 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, как выбирает предметы своего гардероба. Глава Кабмина сам принимает решения о том, что надеть, однако прислушивается к советам близких. Об этом он рассказал на онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.

Ведущая конференции сказала Медведеву, что в Китае зачастую именно жены определяют, что наденут их мужья.

«Надо ответить так, чтобы и жену не обидеть, и в то же время сказать более точно. Это непросто», — заметил в ответ Медведев.

Премьер России также рассказал, что старается держать себя в форме и, по возможности, заниматься спортом. Глава Кабмина отметил, что плавает, катается на велосипеде, иногда играет в бадминтон, а зимой катается на горных лыжах. Даже в поездках Дмитрий Медведев старается не забывать о поддержании физической формы, несмотря на нехватку времени.

Он также отметил, что не придерживается жесткой диеты, однако старается есть полезную пищу.

«На мой взгляд, китайская еда полезная, потому что она имеет глубокую историю и особые секреты приготовления. Ну и конечно не нужно сильно наедаться на ночь, это просто неполезно», — сказал Дмитрий Медведев.

Участники медиа-конференции спросили премьера России о его детской мечте и выборе профессии. Медведев рассказал, что решил выбрать карьеру юриста в 16 лет. Знания, полученные на юрфаке, признался премьер, помогают ему при принятии государственных решений. Если же говорить о своих целях, Медведев отметил, что они у него такие же, как и у большинства людей.