Спорт, семья и путешествия: как отдыхают жители 2 столиц в дополнительный выходной. ФАН-ТВ

4 ноября в России отмечают День народного единства. В этом году дата выпала на выходной, и по закону он переносится на будний день. Таким образом, россияне отдыхают субботу, воскресенье и понедельник. Съемочная группа ФАН-ТВ решила выяснить у жителей двух столиц, как они проводят увеличенные выходные.

«Пойду заниматься спортом и проведу время с семьей. Занимаюсь в принципе делами, которые не успеваю в рабочее время сделать. Либо планируем какой-то отдых: выезд за город или по музеям походить. И спортом, конечно, занимаемся», — отвечает жительница Москвы Ирина Нигматулина.

«Обычно в парк идем куда-то гулять. На фильм, может быть, на новинку какую-нибудь сходить, отдохнуть дома после рабочей недели. Есть еще какие-то свои домашние дела», — рассказывают жители Москвы Оксана и Денис Кафлины.

«Стараемся придумать какое-то занятие, но исключительно ориентируясь на ребенка. Поход какой-то дополнительный в театр, в цирк или погулять», — отвечает жительница Москвы Анастасия Щербакова.

«Как провести еще мы не решили. Сейчас по магазинам, а потом в гости, наверное, к родным, провести вместе время», — рассказывают Василий Степанец и Соня Третьякова.

«На природе. Вот в летнем саду была, назад пойду — вернусь туда», — отвечает жительница Санкт-Петербурга Лидия Антонова.

«Похожу по паркам, может быть, просто погуляю. Может быть, в каких-нибудь в кафе отдохну», — рассказывает житель Санкт-Петербурга Роман Федосеев.

«Гулять по городу, смотреть достопримечательности. Погода отличная, поэтому располагает к прогулке, будем гулять, смотреть», — отвечают Надежда Ищенко и Александр Москвин.

«Такой кружок, где лего. Наверно большую половину дня проведем там, мы давно планировали туда пойти. Нас мама ждет с обедом, хорошая погода, я думаю, что мы погуляем. Дополнительный день он дает возможность планировать что-то большее, чем обычные выходные. Побыть с семьей третий день, это всегда хорошо», — отвечает житель Санкт-Петербурга Игорь Афанасьев.

В результате опроса выяснилось, что большинство жителей двух столиц проводят дополнительный выходной с семьей на природе. Многие москвичи предпочитают в этот день сходить в театр или музей. А петербуржцы гуляют в парках и любуются достопримечательностями города. Все опрошенные довольны, что дополнительный выходной они проводят с пользой, в кругу близких и друзей.