Медведев рассказал китайским туристам, где стоит побывать в России

Шанхай, 5 ноября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал туристам из Китая, где им стоит побывать в России. Премьер предупредил, что для путешествия по России туристам нужно запастись временем — могут понадобиться годы.

По словам Медведева, знакомиться с Россией можно начать с базовых культурных центров — Москвы и Петербурга. Однако в России есть и много других городов, где проходят различные мероприятия. Медведев отметил, что это вовсе не значит, что нужно ездить исключительно по большим городам.

«Есть маленькие города, которые являются нашей гордостью — например «Золотое кольцо» в центре России, где небольшие населенные пункты, но это старые города, многим из которых по тысяче лет и в которых можно почувствовать дух русской культуры», — рассказал Медведев в ходе онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.

Также глава Кабмина рекомендовал посетить природные достопримечательности России, например Камчатку, Байкал, природные заповедники на севере или юге страны.

«Скучать не придется, и если наши друзья хотят по-настоящему узнать Россию, для того чтобы путешествовать по ней, потребуются годы, но мы будем рады этому», — подытожил премьер-министр РФ.

На вопрос ведущей о том, что в России нужно побывать три раза, чтобы узнать ее, Медведев ответил: «Минимум три».