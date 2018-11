Рианна осудила Трампа за использование ее песни на митинге

Лос-Анджелес, 5 ноября. Американская певица Рианна обрушилась с критикой на президента США Дональда Трампа за использование ее песни на митинге.

Как пишет The Hollywood Reporter, на выступлении Трампа в штате Теннесси прозвучала песня Рианны Do not Stop the Music. Под этот трэк помощники американского лидера кидали в толпу футболки с надписью «Трамп». Использование ее композиции на политическом мероприятии возмутило певицу.

«Мои люди никогда не окажутся на одном из этих трагических митингов», — заметила она.

Ранее американский певец и продюсер Фаррелл Уильямс также потребовал от Трампа прекратить использовать свое музыкальное творчество в политических целях.