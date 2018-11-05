Сирия, 5 ноября. При поддержке РФ ООН доставила гумпомощь в лагерь для беженцев «Рукбан» в Хомсе. Спецназ США патрулирует сирийско-турецкую границу в Хасаке вместе с курдами. Силы SDF**** продолжают терять позиции в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивают силы к Абу Кемалю на юго-востоке Дейр-эз-Зора; провели ответные обстрелы позиций «Ан-Нусры»*** в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: ведет бои с курдами вблизи города Аль-Бахра в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла жилые районы населенных пунктов Джурин и Маан на севере Хамы.

Курды: продолжают отступать в провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Ирака: направили на юго-восток Сирии ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби».

Международная коалиция: совместно с курдами патрулирует сирийско-турецкую границу в Хасаке.

Провинция Хомс

Стало известно, что впервые с января в лагерь для беженцев «Рукбан» была доставлена гумпомощь от Организации Объединенных Наций. Как передает Twitter-канал (QalaatAlMudiq), гуманитарный груз находится на незаконно оккупированной Соединенными Штатами территории 55-километровой «зоны безопасности». Глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что безопасность конвоя обеспечивали сотрудники российской военной полиции. В настоящий момент в лагере проживают около 60 тысяч гражданских лиц. Напомним, долгое время международные организации не имели возможности переправить гумпомощь беженцам, поскольку в подконтрольных США районах действуют исламисты вооруженной оппозиции.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжается масштабное контрнаступление террористов «Исламского государства». Как передает Twitter-канал (VivaRevolt), отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) утратили территории между населенными пунктами Багуз Тахтани и Таль Аль-Кассир. Во время вооруженных столкновений многие курдские бойцы дезертируют с поля боя, в силу чего боевики ИГ1 беспрепятственно занимают юго-восточную часть провинции. Кроме того, серьезно ослабли позиции курдов в районе солончака Ар-Рауда. В целях защиты приграничной зоны в Сирию были направлены проправительственные отряды «Хашд Аш-Шааби» из Ирака, о чем на своей странице в сети Twitter сообщает военный источник (VivaRevolt). В данный момент «демократические силы» пытаются противостоять джихадистам террористической группировки у населенного пункта Аль-Бахра.

В свою очередь части Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских ополченческих отрядов стягивают силы у городу Абу Кемаль, дабы предупредить возможные вылазки боевиков ИГ. Напомним, силы САР дислоцируются на правом берегу реки Евфрат. Поскольку курдские подразделения продолжают отступать, в скором времени джихадисты могут предпринять атаки позиций сил САР. Напомним, представители SDF заявили о приостановке военной операции по уничтожению последнего анклава ИГИЛ1 после того, как подверглись обстрелам со стороны турецких вооруженных сил в северной части страны. Это побудило курдов передислоцировать свои отряды на север САР, где, как ожидается, вскоре начнется наступление Турции.

Провинция Хама

Боевики незаконных вооруженных формирований, отряды которых базируются в северной части провинции Хама, не прекращают нарушать режим прекращения огня, действующий в границах демилитаризованной зоны, сформированной после переговоров между президентами РФ и Турции. По данным Twitter-канала (syresistance), члены террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» открыли огонь по населенным пунктам Джурин и Маан, расположенным у линии разграничения сил сторон. К счастью, никто из местных жителей не пострадал в результате обстрела, однако были частично разрушены несколько жилых домов. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) в ответ нанесли удары по оборонительным сооружениям «Джебхат Ан-Нусры»1 вблизи города Аль-Латамина. Данных о нанесенном джихадистам ущербе пока не поступало.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (leventkemaI) сообщает о том, что американские военные патрулируют сирийско-турецкую границу совместно с радикалами террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК), которая, по данным Анкары, также сотрудничает с «Демократическими силами Сирии» (SDF) и связанными с ними Отрядами народной самообороны (YPG). Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что в скором времени начнется полномасштабная военная операции по зачистке территорий, оккупированных курдскими силами к востоку от реки Евфрат. Напомним, в начале июня в целях снижения напряженности в приграничной зоне представители США и Турции провели переговоры в Вашингтоне, в ходе которых была одобрена «дорожная карта». В рамках документа члены курдских вооруженных формирований должны были покинуть район Манбиджа на северо-востоке Алеппо к концу лета, однако Соединенные Штаты не выполнили свои обязательства, продолжив поддерживать курдов. Более того, силы SDF приступили к возведению новых укреплений на сирийско-турецкой границе, что также послужило поводом к началу вооруженных столкновений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)