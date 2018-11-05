«Дешевый сыр — лишь в мышеловках»: Порошенко назвал условие понижения цен на газ для украинцев

Киев, 5 ноября. Украинский президент Петр Порошенко рассказал, при каких условиях можно выполнить «фантастическое обещание» по снижению тарифов на газ в несколько раз.

Ранее Порошенко пообещал, что не пожертвует суверенитетом Украины ради «бесплатного газа». По его словам, Украина окажется в «российской клетке», если будет покупать у Москвы дешевый газ.

«Дешевый сыр — лишь в мышеловках. Дешевый газ – в российской клетке», — написал он в своем микроблоге Twitter, добавив видеозапись своего выступления.

Украинский президент, нарушивший свое обещание по поводу тарифов на газ, считает, что снизить их для населения возможно только, если Украина попадется в «российскую клетку».

«Разве что, заманив Украину в эту клетку, можно выполнить фантастическое обещание снизить тарифы на газ вдвое, втрое, или в пять раз», — добавил он.

Дешевий сир – лише в мишоловках. Дешевий газ – в російській клітці. Хіба що заманивши Україну до цієї клітки, можна виконати фантастичну обіцянку знизити тарифи на газ вдвічі, втричі, або в п'ять разів. pic.twitter.com/iv4zN7qKr6 — Петро Порошенко (@poroshenko) November 5, 2018

Напомним, цены на газ для украинцев были подняты с 1 ноября почти на четверть — до 8500 гривен за 1000 кубометров. Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул для Украины ряд условий для получения очередных кредитов, призванных спасти украинскую экономику от краха. Одним из жизненно важных требований было повышение стоимости топлива для населения.

Примечательно, что в планах у Киева увеличить цены на газ для населения на 50% к 2020 году. Отмечается, что с 2020 года цена для жителей Украины будет составлять 12 тысяч гривен за 1000 кубометров. Политический эксперт Андрей Лысык подчеркнул, что Киеву необходимо сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы не повышать цены на газ для украинцев.

Эксперты, напомнив, что Киев должен не только МВФ, заявили, что общий внешний госдолг — «более 77 миллиардов долларов». Расплачиваться придется не только внукам украинцев, но и правнукам.