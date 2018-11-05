Автору слов о «не просившем рожать» государстве грозит беседа с губернатором Свердловской области

Екатеринбург, 5 ноября. Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство «ничего не должно» молодежи, так как власти «не просили» родителей подрастающего поколения рожать. На разгоревшийся скандал отреагировал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Ранее Глацких своеобразно объяснила проблемы финансирования детских и молодежных проектов.

«Государство не просило вас рожать», — говорит Глацких на опубликованной в Сети видеозаписи.

Губернатор Куйвашев, комментируя инцидент, отметил, что запросит полную видеозапись выступления подчиненной, чтобы «разобраться и сделать выводы».

«Но с тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Глава Свердловской области напомнил, что государство проводит политику, направленную на улучшение демографической ситуации в России и повышение рождаемости. Кроме того, власти РФ имеют обязательства перед гражданами и будут их выполнять.

Куйвашев рассказал, что обсудит нашумевший эпизод с подчиненной. Губернатор собирается выяснить, «имело ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции». По итогам этого разговора и изучения полной видеозаписи Евгений Куйвашев намерен сделать организационные выводы.