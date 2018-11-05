«Газпром» увеличит объем поставок газа в Австрию

Москва, 5 ноября. Российская корпорация «Газпром» и австрийская компания OMV AG договорились об увеличении объема поставок газа на 1 млрд кубометров год. Соглашение подписали главы компаний Алексей Миллер и Райнер Зеле на встрече в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

«Документ предусматривает увеличение объема поставок газа в Австрию сверх контрактного количества на 1 млрд куб. м в год на весь срок действия контракта», — говорится в сообщении корпорации.

Миллер в ходе встречи заявил, что за восемь месяцев 2018 года объем поставок газа в Австрию увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подписание контракта лишний раз свидетельствует о высоком спросе на российский газ в Европе.

Зеле в свою очередь отметил, что спрос Европы на газ будет увеличиваться в будущем в первую очередь из-за того, что газовые электростанции успешно заменяют уголь. Также Миллер и Зеле в ходе встречи обсудили реализацию «Северного потока — 2». Глава российской корпорации сообщил, что в настоящее время продолжается укладка газопровода в Финляндии, а также идут подготовительные работы в водах Германии.