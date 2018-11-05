«Выше нас — только звезды»: в Москве вручили награды военным разведчикам

Торжественную церемонию награждения, приуроченную к 100-летию военной разведки, провела в Москве межрегиональная общественная организация «Союз десантников». Мероприятие изначально заявлялось как закрытое, но для Федерального агентства новостей было сделано исключение.

В небольшом зале на западе Москвы собрались 20 невероятно скромных людей. Почти все — в гражданском. Формат встречи не предполагал красивых фото для прессы. Не все из них могут по ряду причин фотографироваться, многие по привычке относятся к представителям СМИ настороженно. И поэтому то, что вы сейчас читаете эту статью, можно смело назвать настоящей удачей — для нас слегка приподнялся занавес, не открывающийся, как правило, для журналистов.

Ведущим выступил подполковник, ветеран разведки, член Центрального совета МОО «Союз десантников» Юрий Греков, начавший свое выступление словами поздравления тем, кто имел или имеет отношение к разведке.

«Разведчики — это элита вооруженных сил! — уверен он. — Разведка всегда находилась в авангарде. Все знают, что без разведки не обходится ни одна военная операция. Без разведки любая военная операция обречена на провал. Военная разведка всегда хранила и хранит свято свои традиции. Я желаю всем мирного неба над головой, добра и благополучия вам и вашим семьям. Храни вас бог! Выше нас только звезды!»

Далее слово было предоставлено председателю «Союза десантников» Андрею Смирнову.

«В первую очередь хотелось бы поздравить всех с праздником, — обратился он к присутствующим. — Вы особые люди, профессионалы, имеющие специальную подготовку. Мы всегда были незаметны, о нас никогда не говорили, нас старались нигде не показывать. Я считаю, что это неправильно. Родина должна знать своих героев — тех, кто стоит на защите сегодняшней России».

Коснувшись политических вопросов, Смирнов обратил внимание собравшихся на то, что наша страна окружена сейчас настоящими врагами.

«Я, как человек военный, немножко разбирающийся в политике, говорю: у них ничего не выйдет — они нас боятся как огня! Хотя и понимают, что мы сегодня в меньшинстве, учитывая концентрацию войска НАТО у наших границ, они боятся нашего духа, нашей подготовки. На сегодняшний момент наше вооружение позволяет нам заявить о себе! Подготовка наших войск, особенно элитных: военных разведчиков, десантников, — говорит о том, что мы с вами сегодня готовы, если что-то случится, встать на защиту нашей Родины. Для этого мы с вами родились, учились военному делу», — уверен он.

«Хотелось бы закончить на хорошей ноте! Я думаю, что этого не произойдет, и хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия. Занимайтесь военно-патриотической подготовкой там, где сегодня находитесь, поскольку есть соответствующий указ президента РФ, есть распоряжение правительства, но, к сожалению, нет людей, которые могли бы проводить эту работу на должном уровне… Нужно готовить подрастающее поколение к службе в армии, к защите Родины. Это сейчас отдано на откуп образовательным учреждениям. Приходите через нашу организацию в школы! Мы поможем, дадим протекцию. Приходите в школы, приходите на уроки мужества, занимайтесь с ребятами! Занимайтесь с ними — начиная со сборки-разборки автомата, — говорите о том, что такое военная разведка и для она нужна. Потому что если этого не делать, в критической ситуации у нас окажется одно пушечное мясо и никто ни к чему не [будет] готов», — объяснил председатель «Союза десантников».

Завершая свою речь, Андрей Смирнов выразил уверенность в том, что к негативному варианту развития событий в стране и мире нужно быть готовым уже сейчас.

«Мы должны опережать события! «А вдруг» — не бывает. Мы должны быть всегда готовы!» — подытожил он.

Затем состоялось вручение наград. Были вручены две медали «За боевые заслуги». Остальные присутствовавшие на церемонии разведчики получили медали «100 лет военной разведки», на лицевой стороне которой размещен девиз «Выше нас — только звезды», а на реверсе, оборотной стороне: «Пока живет разведка — не пропадет страна».

«Служу России! Служу спецназу!» — произносил каждый награждаемый.

Разговоры военных профессионалов — материя особенная. Мало кому из гражданских понятная... Одной из главных тем стало воинское братство, когда человеку можно позвонить в любое время — и он придет на выручку.

«Война делает из мальчика мужчину!» — сказал в разговоре с корреспондентом ФАН один из бойцов.

А еще поразило, что в речи этих суровых, видевших самые страшные вещи людей часто звучало слово «мечта». Именно мечтать желали они друг другу. И это было непостижимо для нас, людей обычных.

В эти дни по всей России проходят торжественные мероприятия. Наша страна чествует военных разведчиков. Тех, по отношению к которым фраза «с ним можно пойти в разведку» — не фигура речи, а часть их жизни.

День военной разведки в России отмечается 5 ноября. Ровно 100 лет назад приказом председателя Реввоенсовета Льва Троцкого в составе Полевого штаба Красной армии в Петрограде было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов. До этого, безусловно, военная разведка в армии была — и в царской, и в составе вооруженных сил молодой республики, но не как отдельное подразделение. Именно поэтому Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ ведет отсчет своей славной истории от 5 ноября 1918 года.

Федеральное агентство новостей искренне поздравляет всех причастных! Мы желаем вам и вашим близким здоровья и побед на всех фронтах! Пока живет разведка — не пропадет страна! Выше вас — только звезды!