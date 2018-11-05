Медведев: США сами пострадают от политики санкций

Шанхай, 5 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против Ирана призваны уничтожить конкуренцию на рынке, но в конечном счете пострадает американская экономика.

«Были предприняты действия, направленные на то, чтобы эту конкуренцию задушить, систему свободного обмена товарами и услугами поставить под очень жесткий контроль <…> В конечном счете, я уверен, от этого пострадает и американская экономика», — заявил глава российского правительства в ходе онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.

По словам Медведева, такая политика США называется протекционизмом. Вашингтон пытается отгородиться от других стран, устанавливая всякого рода ограничения, в том числе против Китая.

Напомним, в понедельник вступили в силу санкции США против Ирана. Ограничения направлены против нефтяной активности ИРИ, но также касаются банковской сферы, судостроения, морских перевозок и еще ряда отраслей. По словам госсекретаря США Майка Помпео, в санкционный список внесены более 600 лиц и компаний.

Ранее США ввели повышенные пошлины в размере 25% на товары из Китая. Пекин в ответ ввел симметричные ограничения.