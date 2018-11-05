Медведь загрыз подростка на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 5 ноября. Медведь напал на двух подростков в Мильковском районе Камчатки. Старший мальчик погиб, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Трагедия произошла в шести километрах от села Лазо. Двое мальчишек — 13 и 15 лет — шли домой с водозабора. В этот момент на них и напал хищник.

Младший смог убежать и сообщить о произошедшем жителям ближайшего дома. Страшего мальчика спасти не удалось — его загрыз медведь. Двое охотников, которые прибыли к месту трагедии, застрелили животное.

Заместитель председателя регионального правительства Сергей Хабаров призвал жителей Камчатки соблюдать правила безопасности во время нахождения в лесу.