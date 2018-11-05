Медведь загрыз подростка на Камчатке
Петропавловск-Камчатский, 5 ноября. Медведь напал на двух подростков в Мильковском районе Камчатки. Старший мальчик погиб, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Трагедия произошла в шести километрах от села Лазо. Двое мальчишек — 13 и 15 лет — шли домой с водозабора. В этот момент на них и напал хищник.
Младший смог убежать и сообщить о произошедшем жителям ближайшего дома. Страшего мальчика спасти не удалось — его загрыз медведь. Двое охотников, которые прибыли к месту трагедии, застрелили животное.
Заместитель председателя регионального правительства Сергей Хабаров призвал жителей Камчатки соблюдать правила безопасности во время нахождения в лесу.
«Медведи еще не легли в спячку, и сейчас могут проявлять агрессию по отношению к людям, — констатировал он. — Свидетельством тому стало это чудовищное происшествие. Не каждый взрослый человек готов к встрече с диким зверем, не говоря уже о том, какую опасность животное может представлять для детей».