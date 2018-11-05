Назван состав сборной России по футболу на матчи с Германией и Швецией

Москва, 5 ноября. Стали известны имена футболистов, которых вызвали в сборную России на товарищеский матч с Германией и встречу группового этапа Лиги наций со Швецией. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Национальная команда России проведет матч с немцами 15 ноября в Лейпциге, со шведами — 20 ноября в Сольне. Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым вызвал 26 игроков.

Ворота сборной России будут защищать Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин («Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА).

Примечательно, что вызов в российскую сборную впервые получил Ахметов, Набабкин вернулся в состав национальной команды после длительного перерыва, а 20-летний Чалов также сможет дебютировать за взрослую команду.

Черчесов начнет подготовку спортсменов к предстоящим матчам 12 ноября в Новогорске.